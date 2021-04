Pulizia professionale: quando usare la lavatrice a ultrasuoni e i vantaggi

La pulizia professionale è un ambito molto delicato e al tempo stesso importante soprattutto per le aziende. Negli ultimi anni questo settore ha fatto dei notevoli passi in avanti principalmente grazie all'utilizzo delle lavatrici ad ultrasuoni. Questi strumenti infatti consentono di ottenere una pulizia ottimale anche su strumenti di piccolissima taglia o che hanno una conformazione tale da rendere impossibile una pulizia manuale, a causa della presenza di cavità e fessure altrimenti inaccessibili.

Questi strumenti, chiamati anche pulitrici ad ultrasuoni o bagno per lavaggio, presentano una vasca di pulizia nella quale vengono collocati gli oggetti e gli strumenti che devono essere oggetto del lavaggio accurato. Il processo di rimozione dello sporco avviene mediante l'uso di specifici liquidi che vengono attivati dagli ultrasuoni e vanno a generare un fenomeno detto di cavitazione, che fa sì che tutto lo sporco, anche il grasso più ostinato, si stacchi dalla superficie dell'apparecchiatura e torni realmente a splendere come se fosse nuovo.

Per questa ragione il bagno per il lavaggio a ultrasuoni è una soluzione altamente professionale, progettata in modo da risultare particolarmente utili in molti differenti settori e con tantissimi campi di applicazione. Tra questi è possibile individuare diverse tipologie di industrie, laboratori artigianali, l'intero settore dell'oreficeria e dell'orologeria e molti altri ancora. Ovviamente il modello di lavatrice ad ultrasuoni prescelto e utilizzato cambia a seconda della tipologia di intervento necessario.

Caratteristiche della lavatrice ad ultrasuoni

La lavatrice a ultrasuoni viene utilizzata per ripristinare totalmente lo stato di uno strumento mediante l’eliminazione dello sporco più ostinato, che talvolta ne va ad intaccare le funzionalità. Per questo motivo è importante verificare che siano state realizzate secondo i più elevati standard qualitativi di produzione.

Questo risultato viene appunto ottenuto attraverso il processo definito di cavitazione acustica che fa sì che le onde provocate dagli ultrasuoni attraversino i liquidi e separino lo sporco dagli strumenti. Il meccanismo sfrutta dei processi molto potenti che si formato a temperature elevate e creano un'azione pulente universalmente riconosciuta come molto efficace. Con questo strumento è possibile pulire praticamente ogni strumento, compresi i più complessi dal punto di vista della forma.

Gli esempi più classici prevedono l'utilizzo su: orologi, gioielli, ingranaggi industriali, componenti di un blocco di un motore, attrezzi per la fresatura, apparecchiature mediche e strumentazioni dentistiche, pistole per verniciature, corone ingrassate delle biciclette, componenti elettronici, testine di stampa dense di inchiostro, strumenti idraulici o di rubinetteria e molto altro ancora. In generale ogni strumento può essere pulito in profondità con una lavatrice ad ultrasuoni ma è importante ricordare che non si tratta di un processo che include la sterilizzazione.

Vantaggi e utilizzo

Quando è richiesto, quest'ultima deve essere ottenuta con un processo aggiuntivo ottenuto con un'apposita strumentazione che esula dall'utilizzo della lavatrice ad ultrasuoni. In generale però una lavatrice ad ultrasuoni permette di ottenere molti vantaggi. Tra questi troviamo, ad esempio:

• Facilità di utilizzo.

• Presenza di molte funzionalità aggiuntive.

• Tempi di lavaggio personalizzabili.

• Possibilità di ottenere una pulizia delicata.

• Pulizia molto efficace su tutte le superfici.

• Adattabilità a diversi ambiti.

• Capacità di rimuovere tutto lo sporco.

Quando l'utilizzatore prevede di utilizzare la lavatrice ad ultrasuoni su strumenti di valore e contraddistinti da una maggiore fragilità strutturale è consigliato utilizzare un programma di pulizia delicato e quindi scegliere un modello che preveda questa possibilità. Spesso le lavatrici ad ultrasuoni sono dotate di un cestello che serve per contenere gli oggetti di piccola taglia durante il lavaggio. Nel caso specifico dei gioielli può essere previsto anche uno specifico supporto. Ovviamente tutte le lavatrici industriali prevedono anche una garanzia offerta dal produttore.

In conclusione quindi la lavatrice ad ultrasuoni rappresenta uno strumento davvero utile per tantissime differenti operazioni di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, che altrimenti sarebbe molto complesso realizzare. In commercio esistono molte tipologie, tra loro differenti, pensate per soddisfare tutte le esigenze più disparate. Resta sempre importante, in fase di scelta, valutare la presenza di programmi di lavaggio realmente adatti alle apparecchiature che la macchina dovrà ospitare.