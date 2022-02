Punta Bianca, il Tgr Rai mandato via dall’esercito VIDEO

Agrigento – L’esercito italiano non farà esattamente le tende da Punta Bianca, la zona costiera che (grazie anche agli spot della showgirl Belen Rodriguez) si apprestava finalmente a diventare riserva naturale, dopo anni di battaglie delle associazioni ambientaliste agrigentine. Come spiegato in un servizio andato in onda nell’edizione odierna del Tgr Sicilia, e postato da Mareamico sui canali social (in allegato), resterà un poligono di tiro a disposizione della brigata Aosta di Messina, dove - tanto più ora che sul Mediterraneo sembrano soffiare acri venti di guerra - sono attualmente in corso esercitazioni militari, che hanno costretto la troupe Rai al dietrofront. Giornalista e cameraman del servizio pubblico si sono dovuti accontentare di riprendere qualche immagine da lontano. Gli attivisti non ci stanno.