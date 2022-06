Ispica - Punta Castellazzo è situata in territorio di Ispica ed è una striscia di terra che si sviluppa sul mare in direzione Sud circondata da acque cristalline. Si hanno notizie della sua esistenza già ai tempi della prima guerra punica quando, durante la battaglia navale del 249 A.C., diventò riparo per il cartaginese Cartalone. La leggenda narra che un migliaio di anni prima, poco più in là, attraccò addirittura Ulisse in persona.

Il video di Walking in Nature