Punta Secca, sono nate le tartarughe! FOTO. VIDEO

Santa Croce Camerina - Dopo 49 giorni di incubazione, sono nate ieri, tra lo stupore dei bagnanti presenti, circa 60 tartarughe della specie Caretta caretta, che, una mamma tartaruga aveva depositato il 22 luglio notte a fianco dell’Anticaglie Beach a Punta Secca.

ieri come allora, era presente Gaetano Fiorilla che aveva segnalato il nido ed assistito incredulo, nel suo giorno di compleanno, allo straordinario evento della deposizione delle uova.

La biologa dottoressa Oleana Prato del WWF ha seguito e coordinato la schiusa. Ci si aspettava l’uscita delle piccole tartarughe, e ieri nel tardo pomeriggio, verso le 19, si è ripetuto lo spettacolo della Natura.

Non appena emerse dal nido, sotto gli occhi attenti dei bagnanti armati di smartphone per fotografare e riprendere l’evento, le piccole creature si sono subito dirette verso il mare, e hanno fatto a gara per chi arrivasse per prima. Gaetano e gli amici del Lido Anticaglie che in questi mesi hanno vigilato e custodito il nido, hanno fatto un corridoio di sabbia per permettere e facilitare una via diretta verso il mare alle piccole tartarughe.

Gaetano Fiorilla, cha aveva dato il nome di “Camilla” alla mamma delle piccole neonate, ha voluto dare il nome di “Tartagna” (il suo soprannome da piccolo) alla prima tartarughina che si è tuffata in mare.

FOTO: Gaetano Fiorilla

VIDEO: Fiorilla – La Rosa - Campo