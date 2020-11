Punti patente, tutti i modi (legali) per non farseli togliere

L’ottimo sito di informazione e consulenza legale laleggepertutti.it ricorda oggi, a quanti scalpitano per riprendere a spostarsi liberamente su strade e autostrade, che l’unico modo per mantenere tutti i punti sulla patente di guida resta quello di rispettare la legge, dai limiti di velocità alle soste vietate. Tuttavia, in caso di infrazione, è possibile fare qualcosa per non farsi togliere i punti dalla patente, e rientrare dei soldi dell’ammenda. Sia nel caso si venga colti in flagranza, ad esempio al posto di blocco di una pattuglia, sia nel caso che la sanzione amministrativa arrivi nella buca delle lettere.

Multa contestata direttamente. “Per chi viene fermato immediatamente dalla polizia, i metodi per non farsi togliere i punti dalla patente si riducono a uno soltanto: fare ricorso contro il verbale e sperare che il giudice lo annulli. Il ricorso può essere effettuato entro 30 giorni al giudice di pace o, in alternativa, entro 60 giorni al Prefetto (in questo secondo caso è gratuito). Al giudice di pace si ricorre quando la questione richiede una maggiore attenzione all’aspetto interpretativo, che è meglio lasciare a un organo terzo e imparziale come è appunto un magistrato. Invece, per le violazioni di legge più evidenti (ad esempio la notifica della multa oltre i 90 giorni) è più conveniente rivolgersi al Prefetto e ottenere subito l’annullamento del verbale. Nel momento in cui si decide di impugnare la contravvenzione, poiché la decurtazione dei punti avviene quasi contestualmente alla violazione mentre la decisione del ricorso (specie se proposta al giudice di pace) può richiedere molto più tempo, l’automobilista risultato vittorioso dal giudizio vedrà ripristinati i punti che, in precedenza, gli erano stati sottratti”.

Multa differita. “Quando la multa viene contestata in via differita e quindi il conducente non viene bloccato dalla polizia, non è possibile procedere all’immediata decurtazione dei punti dalla patente del proprietario dell’auto. Questi infatti potrebbe essere soggetto diverso rispetto al trasgressore effettivo. Così la legge impone al titolare del veicolo, che ha ricevuto la multa a casa, di comunicare agli agenti accertatori, nei successivi 60 giorni, il nome del conducente e il numero della sua patente. In questo modo la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sarà effettuata nei confronti di quest’ultimo. Qui è possibile optare per due strade che consentono di non farsi togliere i punti dalla patente”. “La prima strada è non rispondere all’invito contenuto nella multa di comunicare i dati dell’effettivo conducente. Si tratta di un illecito, punito tuttavia solo con una sanzione pecuniaria che va da 422 a 1.695 euro. Si tratta insomma di un’altra multa. Non ci sono ulteriori conseguenze. In pratica è come se l’automobilista “comprasse” la possibilità di salvare i punti della patente. Interrogata sull’incostituzionalità di tale sistema, che privilegerebbe i redditi più elevati, la Corte Costituzionale ha detto che la normativa è pienamente legittima”.

L’altra maniera è “rispondere all’ordine della polizia – con cui viene chiesto di comunicare il nome dell’effettivo conducente - affermando di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida dell’auto. Tale dichiarazione però deve essere supportata da un «giustificato motivo» e da una «prova documentale». Non basta dire che si è smemorati, ma bisognerebbe fornire prove più consistenti. Si pensi a un’auto condivisa da numerosi membri della famiglia o utilizzata dai dipendenti di un’azienda. Solo chi è nell’impossibilità oggettiva di effettuare la comunicazione o di sapere chi fosse alla guida del mezzo evita la seconda multa”. Il sito sconsiglia la pratica, abbastanza diffusa, di trovare un prestanome connivente tra amici e conoscenti con più punti, che si sobbarchi la sanzione accessoria: “Se mai infatti una telecamera dovesse avere fotografato l’automobilista si potrebbe scoprire facilmente la bugia e, in tal caso, scatterebbe il reato di falso in atto pubblico”.