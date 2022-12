Qatar 2022: come è stato il Mondiale delle semifinaliste

Il Mondiale 2022 volge al termine ed è stata un’edizione sotto molti punti di vista sottotono. In particolare con l’eliminazione di Germania, Brasile, Uruguay e Spagna la Coppa del Mondo perde buona parte delle finaliste delle edizioni precedenti, a cui bisogna inoltre aggiungere Italia non qualificata e l’Olanda, uscita ai quarti di finale. Delle cosiddette big restano in gioco solo Argentina e Francia, dato che la Croazia, pur avendo disputato una finale durante l’edizione 2018 non ha mai vinto la competizione.

La rivelazione del torneo: il Marocco di Regragui

Tuttavia, in termini di sorprese, la palma d’ora spetta di diritto al Marocco di Walid Regragui, autentica rivelazione della competizione, nonché selezione che già da oggi entra di diritto nella storia del Mondiale di calcio, dato che nessuna nazionale africana era mai arrivata finora in semifinale. A questo bisogna inoltre aggiungere come la formazione magrebina è arrivata fino in fondo: eliminando il Belgio ai gironi e successivamente battendo prima la Spagna agli ottavi e poi il Portogallo di Santos ai quarti di finale.

La vittoria più netta resta proprio quella contro la nazionale lusitana, dato che con la Spagna il Marocco aveva trionfato solo dopo i calci di rigore, che avevano visto come protagonista il bravissimo portiere Yassine Bounou, già paragonato per le sue prodezze a quelle del portiere dell’Argentina durante il mondiale di Italia 90, Sergio Goycoechea. Il Marocco ha quindi stupito il mondo, ed è diventata la squadra simbolo per certi versi di questa edizione della Coppa del Mondo, anche per il semplice fatto che né il Qatar né l’Arabia Saudita sono state protagoniste di un mondiale memorabile. I tifosi qatarioti si sono subito innamorati della formazione guidata da Regragui, che dopo aver battuto Belgio, Spagna e Portogallo è diventata la prima semifinalista come nazionale africana.

Dalla sorpresa del Marocco alla conferma della Croazia

Dal Marocco di Regragui passiamo alla Croazia di Zlato Dalic, che rappresenta per certi versi la continuità con l’edizione del torneo di Russia 2018, dove in finale perse contro la Francia di Deschamps. La formazione croata non ha certo bisogno di presentazione, visto che a differenza del Marocco, dove sono presenti comunque giocatori del calibro di Hakimi, Amrabat e Romain Saiss, è composta per lo più da autentici fuoriclasse. Su tutti ovviamente spicca il talentuoso Luka Modric, Pallone d’oro. Ma i talenti non finiscono certo con la stella del Real Madrid, visto che ci sono anche Marcelo Brozovic, Pasalic, Ivan Peresic e Kovacic. Vecchie e nuove conoscenze per la serie A, che ha visto passare e militare molti giocatori croati durante questi ultimi anni. Proprio Peresic, ex Inter, sembra essere uno dei giocatori simboli della Croazia di Dalic, che tuttavia con la sola eccezione di Modric, sembra essere più una squadra compatta che non l’insieme delle individualità, come in altri casi. Infatti la Croazia è stata una formazione capace di ribaltare più volte l’esito della gara durante questa manifestazione e non certo contro avversari qualunque, leggasi Brasile di Tite e di Neymar Jr.

Argentina e Francia per un posto in finale di questo torneo

Analizzato il percorso di Marocco e Croazia, c’è da dire qualcosa anche a favore di Francia e Argentina. Le nazionali di Deschamps e Scaloni sono state più volte criticate e messe sotto accusa, ma alla fine sono riuscite ad arrivare in semifinale e molto probabilmente saranno le due squadre che si contenderanno la Coppa del Mondo, specialmente se andiamo a vedere i pronostici e le quotazioni per quel che riguarda le scommesse calcio in riferimento alle gare da disputare.

L’Argentina di Scaloni ha avuto un Mondiale in netta salita, visto che durante la prima gara ha giocato una partita strana e per certi versi un po’ sfortunata contro l’Arabia Saudita. Gara caratterizzata da un certo numero di opportunità che però non si è concretizzata con una vittoria. L’Argentina è stata poi guidata e trascinata dai suoi giocatori più rappresentativi, in particolare dal leader tecnico Lionel Messi. Messi ha fatto fino a questo momento il suo mondiale migliore, segnando e facendo segnare, trasformando calci di rigore e gestendo al meglio le gare durante le fasi più difficili. Si deve principalmente al suo talento il passaggio del turno contro Australia e Olanda.

Quale squadra può vincere questa edizione 2022?

La Francia di Deschamps è invece un gruppo dove ci sono tante stelle, tra cui ad esempio Mbappé, ma dove il gioco di squadra è la somma maggiore dei suoi talenti individuali. Per certi versi è una nazionale più simile al Marocco e alla Croazia, che non all’Albiceleste, in più vincendo la Coppa del Mondo riuscirebbe a eguagliare il Brasile, unica formazione capace di aggiudicarsi per due edizioni consecutive il torneo. Già questo renderebbe il mondiale in Qatar meritevole di essere ricordato, ma possiamo dire che tra luci e molte ombre, l’edizione 2022 ha già fatto tanto per essere ricordata dagli appassionati di sport, sia nel bene che nel male.