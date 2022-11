Qual è la più alta vincita mai registrata da una slot?

Diciamoci la verità, sperare di diventare ricchi con le slot machines è abbastanza improbabile. Si può vincere, certo. Ci si può divertire anche. Ma sperare di vincere una somma talmente alta da farci vivere per il resto della nostra vita in vacanza, è davvero poco probabile. Ma a qualcuno è successo.

Nonostante le slot machines siano programmate per generare vincite casuali, e rilasciare il montepremi un tot alla volta può capitare in rarissimi casi che la casualità dei numeri restituisca una combinazione più che vincente, restituendo una cifra spropositata rispetto alla media.

E non importa che si tratti di slot fisiche o slot online. Le vincite super fortunate possono capitare indistintamente. Certo, giocare online ha diversi vantaggi, tra i quali spiccano sicuramente i bonus slot machine che non trovi nelle comuni sale slot. Ma la Dea bendata non conosce confini in materia di fortuna.

Prima di andare nel dettaglio e vedere quali sono stati i jackpot milionari mai registrati in un casinò, sappiate che sono davvero tante le nuove slot con le quali tentare la sorte presenti online. L’unica discriminante nella scelta è il gusto personale. Non esiste infatti un metodo per stabilire a priori quale sia la più vincente e la più proficua. Certo, potete dare un’occhiata allo storico e alla percentuale di Return To Players, ma per le vincite straordinarie, più uniche che rare, potete affidarvi solo alla fortuna.

La classifica dei jackpot più alti con le Slot Machine

Ed ora veniamo a noi. Prima di proseguire ci teniamo a sottolineare che non esiste un vero e proprio “registro ufficiale delle maggiori vincite” perciò potreste trovare in rete alcuni dati discordanti. Nella nostra Top 3 abbiamo provato a fare una ricostruzione il più fedele possibile basandoci sulle vincite che sono state documentate finora dai media.

1) 39 milioni di dollari

È successo il 21 marzo del 2003. Un ingegnere venticinquenne di Los Angeles ha appena inserito 100$ nella slot “Megabucks” del casinò Excalibur di Las Vegas. Non poteva certo immaginare di tornare a casa con l’incredibile somma di 39.000.000,00 di dollari. Abbastanza per stare più che bene per tutta la vita starete pensando. E molto probabilmente l’ha pensato anche lui.

Sembra infatti che abbia stipulato un accordo con il Casinò per incassare il premio in rate da 1,5 milioni di dollari l’anno per 25 anni. Il giovane non ha mai rilasciato il consenso per rivelare il proprio nome alla stampa, ma quel giorno deve essersi licenziato un ingegnere in quel di Los Angeles...

2) 35 milioni di dollari

Siamo ancora in America e sempre a Las Vegas, scenario di innumerevoli film e storie che superano i racconti del grande schermo. Quello di Cynthia Jay-Brennan è una di quelle. Una storia con un epilogo da far pensare alla trasposizione cinematografica. Andiamo con ordine:

Gennaio 2000. La trentasettenne del posto fa la cameriera presso il Casinò Desert Inn di Las Vegas. A fine turno decide, come forse faceva spesso, di giocare il ricavato delle mance del giorno in una slot machine. Gli appena 27$ inseriti nella macchinetta si trasformano, negli ultimi giri, nella cifra record da quasi 35.000.000,00 di dollari. Un sogno che si avvera. Di quelli che ti cambiano la vita.

Ma Cynthia è una ragazza responsabile, e il giorno dopo si presenta a lavoro come sempre. Non poteva lasciare le colleghe in difficoltà dall’oggi al domani. Nei giorni successivi si adopera per consegnare le dimissioni, ma dopo solo sei settimane dalla fortunata vincita, viene investita da un ubriaco al volante che la lascia paralizzata per sempre. Un assurdo sali e scendi sulle montagne russe della vita che, in meno di due mesi, l’hanno portata prima in cielo e poi a terra nel modo peggiore.

3) 27 milioni e mezzo di dollari

Torniamo ancora indietro nel tempo in questa storia, addirittura al 1998, ma restiamo sempre in America e, indovinate un po’? Sempre a Las Vegas. È il 15 di novembre, e una pensionata di 67 anni di cui non si conosce il nome, stava giocando come suo consueto alle slot machines.

Non era la prima volta che giocava e che vinceva. Qualche mese prima, nello stesso Casinò Palace Station di Las Vegas, aveva portato a casa la cifra niente male di 680 mila dollari con la slot “Wheel of Fortune”. Non male per godersi la vita da pensionata, penserete voi. Ma evidentemente la vecchia fortunella aveva altri piani per la testa.

Decisa a giocare ancora e ancora, la perseveranza con la quale continuò a giocare (e a dilapidare la sua fortuna) venne ripagata con una vincita ancora più grande. I 300$ inseriti nella slot “Magabucks” (ancora lei) si tramutarono in circa 27.500.000,00 di dollari.

Storie incredibili di eventi talmente unici da essere annoverati in quasi ogni sito dedicato. A conferma, ancora una volta, della rarità di queste vincite milionarie.