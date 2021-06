Quali fattori dovresti evitare durante l'acquisto di Bitcoin?

Bitcoin è anche noto come Cryptocurrency ed è una valuta digitale. Bitcoin è ancora vietato in molti paesi. L'uso principale di Bitcoin è acquistare prodotti e servizi, ma ancora, Bitcoin non è ancora accettato da molti negozi.

Blockchain è un elenco pubblico in cui viene registrata ogni transazione relativa a Bitcoin per tracciare facilmente la cronologia di Bitcoin, che blocca le frodi relative a Bitcoin. Bitcoin può essere acquistato usando denaro reale o vendendo le tue cose e facendo in modo che le persone ti ripagino per quelle cose in Bitcoin, oppure i computer possono essere usati per creare Bitcoin.

L'opzione migliore per guadagnare denaro con bitcoin è aderire automatische Trading-Software, quanto ti aiuta a essere coinvolto nelle piattaforme di trading automatizzate che ti aiutano a ottenere più profitti. Il governo delle banche non controlla i Bitcoin in quanto sono considerati preziosi perché possono essere dati in cambio di Prodotti, Servizi o le persone li scambiano anche con Denaro.

1. Investire in base alla propria tolleranza al rischio

Dovresti evitare di investire più della tua propensione al rischio perché tutti i tuoi soldi saranno persi se lo scambio scende. Se investi in uno scambio fraudolento di Bitcoin, non c'è nessuna autorità a cui puoi rivolgerti perché non esiste un cane da guardia per i Bitcoin e nemmeno il governo può aiutarti a recuperare i tuoi soldi.

2. Evita di lasciarti influenzare dal FUD

"FUD" significa paura, incertezza e dubbio. FUD può avere un impatto negativo sui tuoi scambi di criptovaluta. FUD riflette i sentimenti del mercato. FUD avrà un impatto se una persona interessata alla criptovaluta effettuerà operazioni, acquisti o manterrà i propri bitcoin.

3. Evita di lasciarti travolgere dalla speranza intorno a Bitcoin

Il sentimento dei trader guida in gran parte il mercato delle valute digitali. Gli investitori principianti non dovrebbero seguire gli altri ciecamente mentre investono in Bitcoin perché potrebbe non essere l'idea migliore per loro seguire altri trader esperti. Dovrebbe essere condotta una ricerca approfondita e dovrebbero essere effettuati solo potenziali investimenti, e la loro decisione dovrebbe essere basata sui fatti della loro ricerca e non sul clamore intorno al mercato delle valute digitali.

4. Evita il trading di valuta digitale utilizzando scambi rischiosi

L'unico modo in cui gli investitori possono perdere rapidamente i loro soldi nel mercato della valuta digitale è utilizzare uno scambio in grado di essere hackerato facilmente. Un investitore deve ricercare e trovare uno scambio che non sia stato violato in precedenza. Un investitore dovrebbe scegliere uno scambio che si è guadagnato un'ottima reputazione e si è posto nel mercato delle valute digitali, e la scelta di un tale scambio farà una grande differenza nel tuo trading di Bitcoin.

5. Evitare di cadere vittima di FOMO

FOMO significa Fear of Missing Out. C'è un'elevata volatilità nel mercato delle valute digitali ed è facile per investitori grandi ed esperti giocare sul mercato e fare notevoli fluttuazioni di prezzo. Con questo atto di grandi investitori, il mercato spinge più in alto, facendo innamorare i piccoli investitori di FOMO e invitandoli a investire in attività che potrebbero non avvantaggiare il futuro, ma investono perché non vogliono perdere nulla.

6. Evita di vendere in base alle emozioni

Gli investitori dovrebbero entrare e uscire dalle loro posizioni in base alla loro strategia e non alle emozioni. Coloro che vogliono fare trading nel mercato della valuta digitale e guadagnare dovrebbero tenere da parte le proprie emozioni e poi fare trading. Se il valore di un asset diminuisce, l'investitore non dovrebbe emozionarsi e svenderlo perché il calo del valore di un asset non significa che i fondamentali dell'asset siano cambiati. Se qualcosa nella valuta digitale perde il suo valore, i suoi fondamentali rimangono intatti e gli investitori non dovrebbero svenderli emotivamente.

7. Prendi una decisione prima di investire perché le transazioni in Bitcoin sono irreversibili

Le transazioni in bitcoin non possono essere annullate e l'unico modo in cui il denaro può essere rimborsato se la persona che riceve il denaro lo rimborsa e non sono disponibili altre opzioni. Un investitore dovrebbe fare attenzione prima di investire e investire solo in quegli scambi di cui ti fidi e che hanno una reputazione consolidata nel mercato delle valute digitali, quindi può esserci la possibilità che i tuoi soldi vengano rimborsati.

Risultato Finale

Quando completi tutti i punti precedenti, capirai i vari elementi che devi evitare durante l'acquisto di bitcoin. Ti aiuterà anche a sapere quanto sia utile e redditizio il bitcoin se usato una volta e ti aiuterà anche a diventare una delle persone più produttive.