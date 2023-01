Una recente indagine di BanklessTimes ha mostrato quali smartphone emettono più radiazioni a radiofrequenza elevata. Sebbene non sia ancora stata dimostrata la pericolosità delle frequenze emesse dagli smartphone, l’attenzione sul tema è sempre più alta.

Gli smartphone sono ormai diventati quasi un'appendice del corpo umano, non vengono lasciati molto lontano dal letto neanche durante la notte. Sebbene non vi siano prove scientifiche dell'effetto delle radiazioni e, di conseguenza, nessuna linea guida universale per livelli di emissioni nocive, la Germania qualifica i telefoni cellulari con una certificazione ecologica in base al tasso di assorbimento specifico. Una certificazione denominata 'Der Blaue Engel' (Angelo blu).

Quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni?

Dai un'occhiata a questa galleria per scoprire quali smartphone emettono più o meno radiazioni, secondo la German Federal Office for Radiation Protection.

È certo che tutti i telefoni emettono un certo numero di radiazioni ma il livello delle emissioni varia in basi a tantissimi fattori: dispositivo, modello, anno, potenza dell’antenna di trasmissione, distanza dalla torre cellulare più vicina, ecc.

Cos’è il SAR degli smartphone?

Le radiazioni emesse dagli smartphone vengono espresse con il valore SAR. Più è basso, meno radiazioni emette lo smartphone. La parola SAR è l’acronimo di Specific Absorption Rate: è il tasso di assorbimento specifico che esprime la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando viene esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF).

Gli smartphone che emettono più radiazioni in assoluto

La Cina domina la lista con quattro principali produttori di smartphone: ZTE, OnePlus, Huawei e Xiaomi, che occupano 10 tra le posizioni più alte dei dispositivi che emettono radiazioni con il più alto tasso di assorbimento specifico. Il dispositivo dual SIM Xiaomi Mi A1 vince la medaglia d'oro, con un SAR di 1,75 watt per chilogrammo.

16. iPhone 7 Plus

15. Blackberry DTEK60

Il telefono Android dell'azienda canadese ha un SAR di 1,28 watt per chilogrammo.

14. ZTE Axon 7 Mini

Il versione più piccola del cinese Axon 7 ha un SAR più elevato, pari 1,29 W/kg.

13. iPhone 8

Questo iPhone ha un tasso di assorbimento specifico ancora più elevata, pari a 1,32 W/kg. Quindi i telefoni più avanzati non necessariamente producono meno radiazioni.

12. Sony Xperia XZ1 Compact

L'azienda giapponese entra in questa lista con un unico smartphone, il quale emette i più alti livelli di radiazioni, con un SAR di 1,36 W/kg.

11. iPhone 7

La terza e ultima apparizione di Apple in questo elenco è l'iPhone 7, con un SAR di 1.38 W/kg.

10. Huawei P9 Lite

Anche la compagnia cinese entra nella lista con un tasso di assorbimento specifico pari a 1.38 W/kg.

9. OnePlus 5

Il cellulare dual SIM OnePlus possiede un SAR di 1.39 W/kg.

8. Huawei Nova Plus

Questo modello con una maggiore durata della batteria ha un SAR di 1.41 W/kg.

7. Huawei P9

Prodotto a quattro mani con la società Leica Camera, questo modello ha un SAR di 1,43 W/kg.

6. Huawei GX8

Questo particolare modello Huawei ha un SAR più elevato, pari a 1,44 W/kg.

5. Huawei P9 Plus

I telefoni Huawei hanno guadagnato tantissima popolarità negli ultimi dieci anni, ma questi dispositivi sembrano avere tassi di assorbimento specifici più elevati, come questo modello che si trova a 1,48 W/kg

4. Nokia Lumia 630

La società finlandese fa il suo primo e unico ingresso in questa lista con il Nokia Lumia 630, che ha un SAR di 1.51 W/kg.

3. Huawei Mate 9

Il sesto e ultimo dispositivo della casa Huawei che entra nell'elenco ha un SAR di 1.64 W/kg.

2. OnePlus 5T

Questo dispositivo dual SIM ha il secondo SAR più alto, arrivando a 1,68 W/kg.

1. Xiaomi Mi A1

