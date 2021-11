Quali sono i diversi mercati di scommesse, termini e opzioni?

Il mondo delle scommesse calcistiche è un mondo complicato e pericoloso, ma è anche in grado di offrire ottime possibilità di guadagno.

Se sei un appassionato di calcio che vorrebbe iniziare ad utilizzare le partite per guadagnarci qualche soldo, continua a leggere: ti spiegheremo in breve alcune delle principali tipologie di scommesse e come fare per sfruttare al meglio tutte le potenzialità evitando al massimo le perdite.

Quello che ti servirà sono le giuste informazioni, il tuo intuito e un pizzico di statistica elementare.

Scommessa singola sul risultato finale

La “Scommessa singola sul risultato finale” è la base delle scommesse calcistiche e si basa soltanto sulle tue conoscenze e sul tuo istinto.

Dovrai selezionare una delle tre opzioni: vittoria in casa, pareggio o vittoria in trasferta.

Nel caso in cui la tua scommessa fosse vincente, guadagnerai l’importo giocato moltiplicato per la quota attribuita al risultato.

Solitamente però, gli scommettitori non rischiano selezionando un solo risultato, ma scelgono più opzioni creano una scommessa cumulativa per quote ed eccezioni superiori.

Scommessa sul risultato a metà tempo

In queste scommesse tutto ruota intorno ai primi 45 minuti, con la stessa premessa della scommessa sul risultato finale. Il risultato a tempo pieno non avrà alcun impatto sulla tua scommessa.

Scommessa su metà tempo/risultato finale

Questo mercato è una combinazione delle scommessesul risultato del primo tempo e sul risultato finale.

Per vincere dovrai pronosticare correttamente il risultato (casa, pareggio o trasferta) sia di metà tempo sia di fine partita. Più difficile da prevedere, ti offre guadagni più generosi.

Scommessa multipla

La “Scommessa multipla” è un tipo di scommessa molto interessante, con possibilità di vincita molto elevate.

Grazie ad essa puoi selezionare diversi eventi e combinarli in una sola scommessa, ma per vincere dovranno essere corrette tutte le tue previsioni.

Il tuo guadagno in caso di vincita si ottiene moltiplicando le quote individuali dei singoli eventi.

Scommessa Doppia chance

Con la scommessa “Doppia chance” potrai selezionare due esiti della partita tra vittoria in casa, pareggio o vittoria in trasferta, aumentando così le tue possibilità di vincita.

Scommessa Over / Underx goal

Nei mercati “Over/Under” gli scommettitori non dichiarano il numero preciso di goal nella partita, ma scommettono che ne verranno fatti più o meno di una determinata cifra, ad esempio over / under 2.5.

In media, la linea “over” è quella più popolare.

Segnano entrambe le squadre: scommessa sul risultato finale e sul risultato finale con BTTS

Anche in questo caso non viene tenuto conto del risultato finale, ma hai solo due opzioni: sì e no.

Se la tua risposta è “sì”, scommetti che entrambe le squadre facciano almeno un goal, se scegli “no” speri che nessuna o solo una vada in porta.

Altra opzione è il risultato finale con BTTS, dove puoi selezionare tre risultati finali e le opzioni sì o no. In questo modo avrai più libertà rispetto al singolo risultato finale, ma è più difficile vincere.

Scommessa Handicap

Questo tipo di scommessa si fa quando una delle due squadre è nettamente favorita: viene aggiunto uno o più goal e calcolata la quota di conseguenza.

Esistono tre risultati possibili:

- l’incontro termina in pareggio dopo l’aggiunta dell’handicap;

- la squadra di casa vince con uno scarto maggiore dell’handicap;

- la squadra in trasferta vince dopo l’aggiunta dell’handicap.

Esiste anche la scommessa “handicap asiatico”, dove non sono considerati i pareggi.

Scommessa sul vincitore finale

La tua scommessa riguarderà semplicemente quale squadra vincerà la competizione.

Scommessa sul punteggio finale esatto

Se ti senti particolarmente fortunato, potresti scegliere di puntare sul punteggio finale esatto, sul quale non avrai alcun margine di errore.

Scommessa sul miglior giocatore

In questa scommessa selezioni due giocatori a tua scelta ed indichi quale segnerà un numero più alto di goal.

Hai tre diverse possibilità:

- il giocatore 1 segnerà più goal;

- il giocatore 2 segnerà più goal;

- entrambi i giocatori segneranno lo stesso numero di goal.

Scommessa sul marcatore

Quella sul marcatore è una delle scommesse calcistiche più redditizie.

L’unica cosa che dovrai prevedere è che quel determinato giocatore da te selezionato farà goal entro la fine della partita.

Si tratta di una scommessa piuttosto semplice, poiché solitamente i marcatori delle squadre sono sempre gli stessi e spesso sono disponibili ottime quote su cui scommettere.



Scommessa sul primo marcatore

Simile alla precedente ma più complicata, dovrai indicare chi sarà il primo giocatore a fare goal.

A causa della maggiore difficoltà della scommessa, troverai sicuramente quote migliori.

La Scommessa “Live”

Altra opzione sono le scommesse live, che oltre a offrirti ottime possibilità di vincita ti garantiscono anche adrenalina durante tutto il corso della partita.

Tramite una console “live”, i bookmaker visualizzano in tempo reale tutte le informazioni sulla partita in corso e le quote per i differenti risultati.

Le quote variano a seconda dello svolgimento dell’incontro.



Alcuni suggerimenti per le scommesse

La maggior parte degli scommettitori lo fa per divertimento, ma la redditività resta sempre un fattore importante. Come fare quindi ad evitare ingenti perdite e al contrario guadagnarci il più possibile?

Sicuramente la ricerca è fondamentale: informati sull’andamento delle squadre, sulla loro performance in casa e in trasferta, su infortuni, statistiche e condizioni del campo.

Risulta quindi necessario che tu segua con costanza le partite e utilizzi internet per capire al meglio le dinamiche.

Nel frattempo, non ci resta che augurarti buona fortuna!