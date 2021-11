Quali sono le sale da gioco più famose presenti sul territorio italiano?

Da anni, ormai, sale da gioco e casinò hanno visto la luce anche in Italia. Niente a che vedere con le ambientazioni sfarzose e lussuose di Las Vegas per quanto riguarda l’impatto visivo e la cura dei dettagli, sebbene si narri che nel Nevada abbiano preso spunto da alcune caratteristiche delle strutture nostrane per avviare il business dei casinò. Le sale da gioco più famose presenti sul territorio italiano non sono moltissime, ma rivestono comunque un ruolo importante nella storia del gioco. In giro per l’Europa e per l’America sono stati edificati sempre più spesso dei veri e propri resort trasformati parzialmente in casinò: scopri di più al riguardo su portali tematici che descrivono genericamente le più grandi sale fisiche del mondo. Tra i casinò più antichi, non mancano comunque quelli italiani.

I casinò di Campione d’Italia e di Saint-Vincent

Uno dei primi nomi che viene in mente se si pensa alle sale presenti nello Stivale è quello del Casinò di Campione d'Italia, apparentemente sorto durante la prima guerra mondiale per celare attività di spionaggio. L’inaugurazione è datata 1917, ma appena 2 anni più tardi il gioco fu vietato e di conseguenza gli esercenti rimasero a bocca asciutta fino al 1933, quando riaprirono al di fuori dei confini nazionali, in Svizzera. Il casinò iniziò ad essere frequentato da personaggi di spicco e celebrità, anche perché la distanza con le regioni settentrionali dell’Italia era minima e non erano poche le figure eminenti del triangolo industriale che si recavano in zona per fare salotto. Il Casinò di Campione d’Italia è stato dichiarato fallito nel 2018 e ancora oggi cerca risposte sul proprio futuro. Solo in epoca recente, comunque, alcuni locali erano stati adibiti a spazi dedicati a giochi tipici degli USA come slot e blackjack. Meno datato, invece, è il Casinò Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, aperto nel 1947 sfruttando l’edificio del Grand Hotel Billia. Si tratta di una struttura che per molto tempo è stata considerata come il più importante casinò di tutto il continente, grazie anche alla presenza di giochi elettronici, visto come una novità assoluta fino a qualche decennio fa. Le sale del casinò sono state spesso utilizzate anche per la consegna di premi giornalistici, cinematografici o radiotelevisivi, fungendo così da punto di ritrovo per molte personalità dello spettacolo.

I casinò di Sanremo e di Venezia

Sanremo non è solo la città del Festival della canzone. La località è nota anche per il Casinò Municipale, inaugurato nel lontano 1905 con la denominazione “Kursaal”. Con evidenti riferimenti all’arte francese, la struttura è considerata fortemente rappresentativa della Belle Epoque vissuta in zona. Il Casinò di Sanremo ha ospitato spesso incontri culturali e fu frequentato persino da Luigi Pirandello. Molti degli intellettuali che varcarono la soglia dell’edificio rimasero affascinati dalle atmosfere del posto, che non avrebbero mai immaginato di poter riscontrare in un casinò. Per anni quello di Sanremo si è proclamato come il più antico casinò della storia, ma secondo gli studiosi tale titolo spetterebbe invece alla casa da gioco di Venezia, aperta addirittura nel 1638. Stiamo parlando del Ca’ Vendraim, un palazzo rinascimentale dall’elevato valore artistico, noto anche come "Il salotto dei giochi classici" nel quale era possibile prendere parte a partite di trente e quarante, chemin de fer, carribean stud poker, blackjack e roulette. Il primo casinò in stile americano visto nello Stivale è invece il Ca’ Noghera, che subito ha fiutato l’importanza delle slot machine nell’offerta contenutistica. Anche le sale veneziano sono state frequentate sin dal principio da personaggi famosi, artisti e poeti che erano soliti discutere amabilmente di filosofia e attualità in locali quasi regali che restituivano la sensazione di un ambiente elitario.