Quando e come scegliere una recinzione adeguata per il giardino

La sicurezza e la privacy del proprio spazio esterno sono aspetti fondamentali per poterne godere pienamente. Che si tratti di un giardino, un campo, una piscina o un frutteto, avere una recinzione adeguata è importante per delimitare chiaramente la proprietà e tenere lontani sguardi indiscreti e possibili intrusi a due e quattro zampe.

Una recinzione solida infonde un senso di sicurezza e protezione, oltre a svolgere un ruolo decorativo di ordine e pulizia estetica. Permette inoltre di custodire al meglio gli animali domestici, evitando fughe e incidenti.

Cosa recintare: giardino, orto, piscina o altro

Quando si sceglie una recinzione bisogna considerare attentamente l'utilizzo che se ne farà e le caratteristiche specifiche dello spazio da recintare.

In un giardino o cortile, ad esempio, una recinzione deve cercare di essere meno di impatto visivo e cercare di rispettare perfettamente lo stile della casa e delle aiuole circostanti.

In un orto o frutteto andrà scelta una soluzione robusta, resistente e anti-intrusione per proteggere il raccolto.

Attorno a una piscina, la legge impone recinzioni di almeno 1 metro con maglie fitte, cancelli con chiusura automatica e segnalazione di pericolo.

In un bosco o campagna andranno preferite recinzioni naturali in legno o soluzioni che permettano il passaggio della fauna selvatica autoctona.

In ogni caso, le esigenze estetiche, la tipologia del terreno e l'esposizione agli agenti atmosferici sono fattori chiave nella scelta.

I materiali ideali: ferro e legno a confronto

I materiali più diffusi per realizzare reti per recinzioni resistenti e durevoli sono il ferro e il legno. Le recinzioni in ferro, come quelle prodotte da Retissima Srl, sono robuste, richiedono poca manutenzione e hanno un design moderno e minimale che ben si adatta a contesti sia rurali che cittadini. Possono essere personalizzate in altezza, tipologia di pannelli e accessori come cancelli, capisaldi e basamenti.

Il ferro è un materiale ecosostenibile perché riciclabile al 100%. Rappresenta un investimento duraturo grazie alla sua resistenza alla corrosione se adeguatamente trattato.

Le recinzioni in legno donano un aspetto naturale, si integrano perfettamente in giardini e contesti boschivi e sono apprezzate per la loro estetica. Il legno trasmette sensazioni di calore e accoglienza, creando un’atmosfera romantica e country.

Richiedono manutenzione periodica per proteggere il materiale dagli agenti atmosferici, ma se ben curate possono durare a lungo nel tempo. Anche il legno è una risorsa rinnovabile se proveniente da foreste gestite responsabilmente.

Entrambe le soluzioni offrono vantaggi e svantaggi che vanno ponderati caso per caso. Molto dipende dai gusti personali e dal budget a disposizione.

Installazione, normative e permessi

Oltre alla scelta dei materiali, per una recinzione a norma vanno considerati attentamente i permessi comunali necessari e le leggi vigenti in ambito di altezze massime e distanze dal confine. Questi parametri variano da zona a zona ed è bene informarsi presso il proprio comune.

Una posa a regola d'arte è poi fondamentale per assicurare solidità e sicurezza alla struttura nel lungo periodo e prevenire infortuni.

L'installazione può essere effettuata in autonomia per recinzioni semplici o affidata a professionisti del settore in caso di interventi più complessi. Esistono ditte specializzate in grado di offrire un servizio chiavi in mano che comprende sopralluogo, rilievo dimensionale, progettazione su misura, posa in opera e possibilità di finanziamento.

Conclusioni e consigli utili

In conclusione, quando si decide di installare una recinzione, ferro e legno sono due ottime soluzioni sostenibili per durata, resistenza ed estetica. Con un progetto accurato e materiali di qualità certificata è possibile ricavare uno spazio esterno bello, funzionale e sicuro, per sé, i propri cari e gli animali domestici.



Ogni proprietà ha caratteristiche e necessità uniche in fatto di recinzioni. Prima di scegliere informarsi bene sulle normative locali, considerare i pro e i contro di ogni materiale e affidarsi a professionisti seri è la migliore garanzia per un risultato soddisfacente e a prova di tempo. La sicurezza non ha prezzo ed è un investimento che darà frutti per molti anni se fatto con attenzione e cura.