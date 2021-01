Quando e come utilizzare le matite personalizzate

La vasta gamma di strumenti che possono essere utilizzati da un brand per farsi conoscere e per migliorare la propria visibilità comprende senza dubbio le matite personalizzate, che si rivelano dei gadget eccellenti anche quando il budget che si ha a disposizione per l’investimento è limitato. Stiamo parlando di accessori che possono essere distribuiti ai dipendenti e ai collaboratori, ma anche concessi in omaggio ai clienti, magari in occasione di eventi speciali come fiere di settore. Sulle matite possono essere fatte stampare scritte ad hoc, con il nome dell’azienda e i suoi recapiti, ma anche uno slogan o semplicemente il logo di un marchio.

Come sfruttare le matite personalizzate

Le tecniche di comunicazione visiva rappresentano, al giorno d’oggi, una delle soluzioni più diffuse e utilizzate tra chi desidera fare pubblicità. Ebbene, le matite personalizzate si basano proprio su tali metodi, che si dimostrano una via privilegiata per accrescere la visibilità di qualsiasi azienda. Il logo del brand può essere fatto stampare sui gadget, così che i clienti che li useranno possano avere l’immagine del marchio sempre davanti agli occhi. In Rete ci sono diversi servizi che permettono di personalizzare le matite, con tipografie online o aziende specializzate nel settore della pubblicità tramite oggetto che propongono cataloghi ricchi e variegati.

Le idee di Gadget365

Tra queste c’è Gadget365, realtà lombarda che permette di scegliere non solo matite personalizzate, ma anche molti altri gadget capaci di coniugare estetica e funzionalità. Situata a Gorla Minore, in provincia di Varese, questa azienda che fa parte di Assoprom è un punto di riferimento non solo per le imprese, ma anche per le associazioni o semplicemente i privati che possono aver bisogno di accessori da personalizzare, di idee regalo o di gadget promozionali. La collaborazione con partner asiatici garantisce prezzi sempre convenienti, fermo restando che tutti i prodotti sono sottoposti a controlli rigorosi che permettono di accertare la loro conformità alle norme internazionali e nazionali.

I benefici offerti dalle matite personalizzate

Qualunque sia l’attività che si intende promuovere, le matite personalizzate costituiscono un esempio di gadget di grande utilità, capaci di offrire risultati importanti a livello comunicativo sia sul breve periodo che sul lungo termine. Con un investimento limitato, sarà semplice raggiungere gli obiettivi auspicati. Non solo per le aziende, ma anche nel settore no profit. Il riferimento è a tutte quelle associazioni e a quelle cooperative animate da scopi di utilità sociale che, in occasione di campagne di sensibilizzazione possono ricorrere a gadget di questo tipo per attirare l’attenzione e magari conquistare nuovi sostenitori.

Tante idee da mettere in pratica

Le idee che si possono sfruttare da questo punto di vista sono potenzialmente infinite. La soluzione più semplice è quella di far stampare sulle matite direttamente il nome dell’associazione, ma nulla vieta di ricorrere a una variante sul tema, per esempio riportando uno slogan o un motto esemplificativo delle iniziative che vengono adottate. La stampa personalizzata è, in tutti i casi, un’opportunità che merita di essere colta al volo, soprattutto se si tiene conto della convenienza del rapporto qualità prezzo che quasi sempre la contraddistingue.

Le matite a scuola

Al di là delle campagne di marketing, le matite personalizzate si possono rivelare anche un incentivo allo studio e all’impegno per i bambini a scuola. Può capitare che i più piccoli alle elementari confondano le proprie matite con quelle dei compagni di classe, perché sono tutte uguali: ebbene, se si decide di personalizzarle, questo rischio non sarà più corso, e si potrà dire addio a un inconveniente banale ma in ogni caso fastidioso. Un’idea carina può essere quella di far stampare su ogni matita direttamente il nome del bambino. Si tratta di una soluzione davvero comoda e che può essere attuata con facilità.

La stampa delle matite personalizzate

Ma come avviene la stampa dei loghi e delle scritte per la produzione di matite personalizzate? Tutto si basa su un processo che prende il nome di stampa a tampone, nota anche come tampografia. Il nome deriva dal fatto che per il processo di stampa si adopera un tampone morbido, che nella maggior parte dei casi è in silicone. Esso, in virtù della sua particolare conformazione, è in grado di adattarsi a superfici di ogni genere, incluse quelle delle matite che non sono perfettamente livellate. Così, l’inchiostro può essere impresso con più facilità e in maniera più efficace sugli accessori che devono essere stampati. Ne deriva un risultato ottimo a livello qualitativo, perché la grafica è curata in tutti i dettagli, con immagini nitide e dai contorni netti. In qualsiasi caso, vale sempre la pena di chiedere consiglio ai professionisti a cui ci si rivolge per avere la certezza che venga adottata la tecnica di stampa migliore in base alle esigenze che devono essere soddisfatte.

Come scegliere le matite personalizzate

Oltre che dai bambini e dai ragazzi a scuola, le matite possono essere usate anche dagli adulti, visto che sono molti i settori professionali che presuppongono l’impiego di questi oggetti. Dagli illustratori ai geometri, dagli architetti agli insegnanti, in tanti ambiti lavorativi è essenziale avere una matita a portata di mano. Non esistono solo le matite classiche in legno, per altro: non ci si può dimenticare, infatti, di quelle in metallo. Insomma, le varianti a disposizione sono molteplici, sia per quel che riguarda i colori, sia per ciò che concerne le diverse conformazioni. Nel contesto di una strategia di marketing efficace, quel che più conta è assicurare una personalizzazione perfetta, tale da catturare l’attenzione degli utenti. Insieme con le matite, poi, possono essere comprati anche degli accessori dedicati, come gli astucci, le scatole e i portamatite: tutti oggetti che, a loro volta, possono trasformarsi in gadget preziosi da fornire ai propri dipendenti o da regalare ai propri clienti.