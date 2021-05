Quanto vale il settore dei videogiochi in Italia: i numeri ufficiali

Una volta per giocare ci si sarebbe accontentati di un pallone fatto di stracci o di qualche biglia da far sfrecciare a tutta velocità lungo un circuito realizzato sulla spiaggia. Oggi, invece, abbiamo voglia di rilassarci attraverso un joystick e uno schermo, grazie al quale ormai veniamo catapultati in videogames sempre più coinvolgenti e realistici e non è un caso che in Italia il comparto videoludico stia aumentando i propri ricavi progressivamente. Anno dopo anno, il numero di gamers aumenta in maniera esponenziale grazie allo sviluppo di prodotti accattivanti e iper tecnologici. Vediamo, allora, qualche numero per renderci conto del successo di questo settore nel nostro Paese negli ultimi anni. Premessa, in Italia il comparto videoludico ha iniziato ad attecchire già a partire dalla metà degli anni Ottanta del Novecento, mentre dal decennio successivo, grazie all’avvento di console come PlayStation o Xbox e della rete internet, si è definitivamente espanso, divenendo uno dei più prolifici in assoluto. Oggi, con lo sviluppo dei dispositivi mobile, come Smartphone e Tablet, e l’arrivo di nuove tecnologie come la Realtà Virtuale, i videogames sono alla portata di chiunque e riescono a coinvolgere anche generazioni che non sono solo quelle degli adolescenti, ma anche degli adulti, persino quelli over 50, attratti dal realismo e il coinvolgimento di alcuni titoli. Da qui i numeri in crescita a livello di fatturato per tutto il settore in Italia. Rispetto biennio precedente, ad esempio, i ricavi del comparto dei videogiochi sono saliti circa del 22 percento, specialmente per quel che riguarda i giochi prettamente online e quelli in versione software, ossia senza disco e scaricabili direttamente sul proprio dispositivo mobile, pc o console. Parliamo di cifre da capogiro: 2,8 miliardi di euro. A questi, poi, bisogna aggiungere le entrate derivate dalla vendita di videogames tradizionali, ossia quelli su supporto fisico (DVD o Blu-Ray): 400 milioni di euro circa. A far crescere così tanto il settore sono essenzialmente due fattori: il primo è quello dell’arrivo di console next-gen e di PC-Gaming dalle componenti hardware ultra potenti. Si pensi, per esempio, al successo incredibile di PlayStation 5, praticamente introvabile a causa dell’eccessiva richiesta da parte dell’utenza rispetto alle unità finora prodotte da Sony, e della serie X di Xbox, sviluppata da Microsoft. L’altro è il grande successo dei videogames sviluppati in formato app, quindi utilizzabili su tutti i dispositivi mobile a nostra disposizione, specialmente smartphone. Giochi che ci consentono di divertirci ovunque e spesso con chiunque, anche con persone che abitano all’altro capo del mondo. Questo grazie alla rete mobile, arrivata alle velocità incredibili del 5G anche in Italia. Ce n’è, poi, per tutti i gusti. Si passa dalle simulazioni di guerra in titoli come Call of Duty, ai giochi di costruzione e fantasia come Mindcraft. Non mancano poi le gare automobilistiche mozzafiato, come con Asphalt 9 o Formula 1 Mobile, e le partite a calcio sia con FIFA che con PES. Sono tanti anche i simulatori di giochi tipici del casinò, come le slot machine o la roulette, che permettono di scegliere anche uno dei bonus casino senza deposito disponibili . Infine, riscuotono un enorme successo i giochi tile-matching come Candy Crush Saga o quelli endless run come Temple Run o Crash on the Run. Il comparto del mobile gaming sfiora gli 1,7 miliardi di euro, con circa 13 miliardi di download in 12 mesi. Numeri destinati a crescere ulteriormente nella seconda metà del 2021. Secondo una recente analisi complessivamente hanno giocato con i videogame, nell’anno del lockdown, circa 17 milioni di italiani.