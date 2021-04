Quattro morti in incidente stradale, lutto cittadino a Comiso

Comiso - Comiso a lutto per la morte dei quattro migranti ieri in un incidente stradale, lungo la provinciale 20 che conduce a Santa Croce Camerina.

Nel violento impatto tra una Ford Fusion e un furgone erano morti i giovani a bordo della vettura che lavoravano prevalentemente nei campi di Vittoria: uno originario del Senegal, uno della Guinea, gli altri due del Gambia. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altro mezzo.

Un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Ragusa. La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali, per "una tragedia che ha colpito tutta la comunità, vicina ai familiari e agli amici di quattro giovani che erano riusciti a venire in Italia superando tanti pericoli e che con tanto sacrificio e con il loro lavoro si erano inseriti".