Quattro tenori al Castello di Donnafugata

Ragusa - Quattro tenori, una band live nella notte stellata del castello di Donnafugata, a Ragusa: successo annunciato (anche dal sold out conseguito già con la prevendita) per l'evento La notte del Bel canto, che, martedì sera, nel parco del castello, ha visto protagonista la giovane formazione de Il Mito.

Nato dal settore creativo dell'agenzia Progetto Arte, Il Mito è un progetto che si propone di omaggiare il bel canto, patrimonio della musica e della cultura italiana. Quattro giovani tenori e una band (piano, basso, batteria, chitarra) e, nella sua formulazione completa, anche una piccola orchestra (tre archi e tre fiati) diretta dal Maestro Vince Tempera.

"Lo spettacolo andato in scena a Donnafugata è un tributo ad autori ed interpreti leggendari, che hanno declinato il bel canto nei vari generi musicali ad essi congeniali, dal pop al latino, dal terzinato all’opera, dal musical all’operetta fino alla canzone popolare italiana - spiega Roberto Schembri, anima del progetto e musicista noto per la sua versatilità (dal pop all'etno, dal soul al jazz) e per le collaborazioni (da Larry J Ray, a Jenny B, da Fiordaliso a Tony Esposito) - . Un omaggio al bel canto in sé, espressione tipica della cultura italiana, che suscita sempre fascino e suggestioni con una potenza ed una immediatezza straordinarie".

La notte del bel canto è lo spettacolo di lancio per IL MITO e la sua band, uno show che ruota attorno a quattro voci, con quattro carriere molto diverse, ma ben assortite: Giovanni Abbadessa, Giuseppe Amato, Francesco D'amore e Giovanni Dipasquale. Tutti siciliani, giovani e ben avvezzi a calcare il palcoscenico: c'è chi è stato diretto da Nicola Piovani, chi è stato scoperto dal maestro Pregadìo, chi ha incantato il pubblico palermitano del Politeama, e perfino chi si è misurato con la musica pop, dalle finali di Castrocaro ai cori per Paolo Mengoli. La band è composta da Daniele Castania (basso), Valentino Guastella (chitarre), Marco Maria Pennisi (batteria) e Roberto Schembri (tastiere)

Lo spettacolo, che si è tenuto nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e contrasto al Covid, con controllo degli accessi e rispetto del distanziamento, era inserito nel cartellone "ESTATE IBLEA 2021" realizzato dal Comune di Ragusa, con avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi.

"Tengo a sottolineare che la nostra agenzia ha molto apprezzato lo sforzo profuso dall'amministrazione comunale di Ragusa per dare spazio, fra gli eventi dell'estate iblea, anche alle produzioni ed agli artisti locali", ha concluso Roberto Schembri.