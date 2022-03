Questo gelato non è in vendita

Genova – Originale trovata di un gelataio ligure, Andrea Valdettaro, che in segno di solidarietà verso l’Ucraina ha creato un gusto misto – puffo e vaniglia – con i colori del Paese attaccato da Putin. L’ha chiamato “freedom”, cioè “libertà” e come tale, spiega, non è in vendita. Condividiamo volentieri il suo post, pubblicato su Facebook.