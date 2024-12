Questore Trombadore lascia Ragusa, promosso a Roma

Ragusa - È durata appena 18 mesi la presenza del questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, modicano. Il dottore Trombadore sarà trasferito a Roma dove è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e contestualmente collocato in posizione di disponibilità per le esigenze connesse al processo di efficientamento operativo-sistemico delle attività di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ciò con particolare riferimento alle problematiche relative alle politiche migratorie, in prospettiva preparatoria della preposizione del dirigente alla Zona polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l’Umbria a decorrere dal 1 aprile 2025.

L’attuale questore aveva assunto l’incarico a Ragusa il 15 maggio dello scorso anno.