Qui via Etnea, viva la zona arancione!

Catania - Ecco alcune immagini scattate dal fotografo Roberto Viglianisi ieri sera a Catania nella centralissima via Etnea alle 19.01, con bar e ristoranti già chiusi (tranne quelli che fanno asporto) e negozi ancora aperti. Tanti i catanesi a passeggio in un sabato sera dalle temperature ancora miti. Tutto consentito, per carità, nessuna violazione: via Etnea non è un centro commerciale nel senso stretto, ma è un parco commerciale naturale, e i negozi possono restare aperti. Le foto non sembrano però immortalare una "zona arancione" a rischio medio alto di contagio Covid che dovrebbe essere in semi lockdown anche e soprattutto per cercare di arginare la diffusione del virus e la pressione sugli ospedali catanese che sappiamo essere al collasso.