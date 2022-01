Quirinale, centrodestra: No a Tremonti, c'è Letizia Moratti

Roma - Sono solo tre i nomi ufficiali avanzati dal centrodestra per la presidenza della Repubblica: Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Non entrano nell’elenco Giulio Tremonti, Antonio Tajani (che era dato come indiscrezione dell’ultima ora su richiesta di Berlusconi) e, soprattutto, la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

«È una terna che offriamo alla discussione — ha detto Matteo Salvini illustrando la proposta — sperando che non ci siano veti». Salvini ha precisato che non fa parte della lista la presidente Casellati essendo attualmente in carica e avendo già per questo la dignità e lo status per una possibile candidatura. E quanto a Tajani, «avrebbe i titoli ma non candidiamo dirigenti di partito».