Quirinale, Mattarella 336 voti, più del doppio di ieri. Domani Belloni

Roma - In base ai primi calcoli al termine dello spoglio e in attesa dei conteggi definitivi, sarebbero 336 i voti raccolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel sesto scrutinio per l'elezione del suo successore, più del doppio rispetto ai 166 raccolti ieri. Da considerare che il fronte progressista e Italia viva disponevano, rispettivamente, di 405 e 44 voti, per complessivi 449 e che avevano dato indicazione per scheda bianca. Il centrodestra invece si è astenuto.

Domani si vota Elisabetta Belloni al Quirinale, capo dei servizi segreti italiani.