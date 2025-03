Quote rosa subito in Sicilia, rimpasti nelle giunte da subito

Palermo - Il primo effetto dell’approvazione della mini-riforma degli enti locali, prevista all’Ars per la prossima settimana, sarà un maxi rimpasto in tutte le principali giunte comunali e una serie di staffette nei consigli fra assessori e primi dei non eletti. Il testo finale della riforma, approvato con l’ultimo voto dalla commissione Affari Istituzionali dell’Ars mercoledì, ha messo sul tavolo almeno due sorprese. Rispetto a quanto annunciato in fase di gestazione, le due principali norme entreranno in vigore subito e non dalla prossima legislatura. Per la precisione, l’articolo che impone a ogni sindaco di arruolare in giunta almeno il 40% di donne entrerà in vigore «dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale».

Il che significa, per fare qualche esempio, che il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, forte di una giunta di 10 membri, al massimo a fine giugno dovrà raddoppiare il numero attuale di assessori donne passando da 2 (Rosi Pennino e Brigida Alaimo) a 4. E lo stesso vale a Catania per Enrico Trantino, anche lui con una squadra attualmente composta da 9 uomini e una donna (Viviana Lombardo): dunque almeno tre assessori dovranno lasciare spazio ad altrettante colleghe. Sarà rimpasto anche a Messina, dove il sindaco Basile ha una giunta di 10 membri che oggi conta solo 2 donne.

Con proporzioni diverse, il caso si ripeterà in tutte o quasi le giunte dei Comuni siciliani. Visto che nessuna, almeno secondo le stime fatte dai deputati dell’Ars, conta già oggi una presenza di donne pari al 40%. Solo nei Comuni che contano fino a 15 mila abitanti la riforma entrerà in vigore dopo le prossime elezioni. In tutti gli altri parecchi uomini dovranno lasciare spazio alle donne.