Raccolta fondi per ricostruire un ponte in legno a Calaforno

Scicli - Emergenza incendi in provincia di Ragusa. L’inner Wheel Club di Scicli e il Rotaract di Modica intervengono con una raccolta fondi.

Giovedì 2 settembre, presso il ristorante “ Amici miei” di Playa Grande, ha avuto luogo una piacevolissima serata con l’intrattenimento musicale del duo “Alter Faber”, organizzata dall‘Inner Wheel Club di Scicli .

In un clima di amicizia e solidarietà, la serata, cocktail perfetto di buona musica, ottima pizza e tanti ospiti era finalizzata ad una raccolta fondi che consentirà di collaborare alla ripartenza della pineta di Calaforno. La pineta, patrimonio di tutta la provincia e non solo del comune di Giarratana, è andata completamente distrutta per un incendio, probabilmente doloso, lo scorso mese di agosto. Era un polmone verde in provincia, meta di gite domenicali fuori porta per le famiglie e di un’oasi verde in cui si veniva in contatto con la flora e la fauna dei Monti Iblei.

Alla realizzazione del progetto si sono uniti i giovani del Rotaract di Modica.

Perciò, d’intesa con il sindaco di Giarratana, dott. Lino Giaquinta, presente alla serata, i soci hanno pensato di destinare i fondi raccolti al rifacimento di un ponte di legno che univa le due sponde del ruscello che attraversa la pineta, anch’esso bruciato. E non a caso è proprio il ponte che rappresenta il simbolo del legame di amicizia tra noi socie ed il territorio.

Molto apprezzato il duo di artisti che si sono esibiti e i brani di Fabrizio De André interpretati.