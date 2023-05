Rachele Rocca è la nuova sindaca di Portopalo di Capo Passero

Portopalo di Capo Passero - Rachele Rocca è la nuova sindaca di Portopalo.

La 29enne Rachele Rocca gestisce un’attività ricettiva e da consigliera comunale, di recente, è stata coinvolta in un’inchiesta per tentata concussione. Insieme a lei ai domiciliari erano finiti il padre Antonino Rocca (che era già stato consulente del sindaco) e il collega di scranno Corrado Lentinello. Rachele ha sconfitto Loredana Baldo, insegnante di scuola dell’infanzia che, in passato, ha già ricoperto i ruoli di consigliera comunale, presidente del Consiglio comunale e anche di assessora. E ha sconfitto anche Giuseppe Mirarchi, militare della guardia di finanza in pensione originario di Catanzaro, per la quarta volta candidato sindaco a Portopalo.

Dopo essere riuscito a diventare primo cittadino, nel 2018 era stato sfiduciato.