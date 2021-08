Pd: Raciti (area Orfini), non partecipo a Festa Sicilia

PALERMO, 26 AGO "Non parteciperò alla festa regionale del Pd siciliano che inizia oggi a Marina di Ragusa.

Non lo farò perché è stata resa impossibile la partecipazione del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che avevo coinvolto per un dibattito sull'immigrazione alla luce di un esperienza in prima linea nel campo dell'accoglienza e di una storia limpidamente di centrosinistra. Ne risulta un programma più povero, privo di uno degli argomenti centrali dell'agenda politica siciliana e nazionale". Così il deputato del Pd, Fausto Raciti, esponente dell'area Orfini.

"Questo tipo di feste, per chi le sa organizzare, rappresentano il partito che si ha in mente. Quello che ne viene fuori è l'opposto del Partito democratico immaginato da Enrico Letta con le 'Agorà Democratiche' aggiunge e cioè che sappia aprire, coinvolgere, crescere per qualità dell'offerta politica e pluralismo delle idee.

Evidentemente al segretario regionale Anthony Barbagallo va bene così. Dal mio punto di vista è un modo di interpretare il compito del Pd che non condivido". (ANSA).