Radar militare a Portopalo, c'è una interrogazione

Portopalo di Capo Passero - «Ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa per chiedere spiegazioni sul progetto di installazione di nuovi sistemi radar che saranno integrati nella Rete Radar Costiera della Marina Militare nei siti di Favignana e Portopalo di Capo Passero». Lo rende noto il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

«Ritengo assolutamente inconcepibile che a fronte di un progetto così impattante per il territorio, né l’amministrazione comunale né i cittadini abbiano ricevuto una formale comunicazione della realizzazione dell’opera, ma che anzi lo abbiano appreso direttamente con l’inizio dei lavori. Ancor più grave il fatto che attualmente non si conoscono totalmente gli effetti potenzialmente nocivi per la salute e per l’ecosistema derivanti dalla realizzazione di questa grande opera di interesse militare. Dal Ministero mi aspetto adesso una risposta esaustiva, ma soprattutto l’immediata sospensione dei lavori almeno fin tanto che non verrà fatta chiarezza sul reale impatto dell’opera sul nostro meraviglioso territorio», conclude Santangelo.