Raffaele Elia non è più direttore facente funzioni dell'Asp di Ragusa

Ragusa - Dopo l’inchiesta di Ragusanews, l’Assessorato regionale alla Sanità risolve il giallo della governance dell’Asp di Ragusa, dichiarando cessato dall’incarico il direttore generale facente funzioni Raffaele Elia, che ritorna al precedente incarico dirigenziale all'Asp di Caltanissetta.

Dalle verifiche giuridiche fatte dagli uffici regionali è emersa infatti la circostanza della cessazione del contratto di dirigente sanitario aziendale di Elia, da cui discendeva appunto l'incarico successivo di direttore generale facente funzioni.

Sarà a questo punto il direttore amministrativo aziendale Salvatore Torrisi a guidare l’azienda sanitaria in attesa che la Regione nomini in breve tempo un nuovo commissario, dato che le nuove nomine dei direttori generali sono previste per i primi mesi del 2023.

Circa il profilo della legittimità degli atti amministrativi adottati in questo lasso di tempo di reggenza del dottore Raffaele Elia, la Regione dovrà approfondire la legittimità degli stessi secondo il principio comunque del legittimo affidamento.