Raffiche di vento, mare grosso, pali divelti, temperature verso lo zero

Ragusa - Il maltempo è tornato a funestare da oggi pomeriggio la provincia di Ragusa, dove si segnalano decine di pali divelti dalle forti raffiche di vento. Il mare è ingrossato (nella foto, il moletto di Marina di Modica) e le temperature scendono verso gli zero gradi centigradi.

Non c'è una allerta meteo ufficiale diramata dalla protezione civile, ma è evidente alcuni alberi e pali caduti lungo le strade extraurbane possono causare seri pericoli alla circolazione. Ragion per cui si raccomanda massima prudenza, e di limitare gli spostamenti. In gallery un palo divelto a Cava d'Aliga, nello sciclitano.