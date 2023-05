Ragusa, accuse su Prg, Cassì: lo approva il Consiglio, io non c'entro

Ragusa - "In base alla convenienza politica, il Prg viene descritto talvolta come approvato e talvolta come non approvato, generando una mirata confusione".

Così stasera il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dopo le accuse del consigliere comunale Maurizio Tumino, che sostiene di cambi di destinazioni d'uso di terreni di proprietà della famiglia dell'attuale sindaco del capoluogo ibleo.

"Facciamo allora chiarezza: ad approvarlo è solo il Consiglio comunale, ovvero l’organo istituzionale che rappresenta tutte le forze politiche, che hanno quindi la possibilità di approvarlo, bocciarlo, modificarlo. La votazione in Consiglio arriva dopo la fase di concertazione svolta in questi mesi con ordini, associazioni e cittadini, che hanno suggerito delle proposte, ora in fase di valutazione. Prima ci hanno criticato perché il Prg non sarebbe stato condiviso con la città, ora ci criticano per non averlo approvato proprio perché stiamo tenendo conto delle proposte ricevute dalla città. Vabe’. La Giunta comunale, e quindi il sindaco, non ha pertanto approvato nulla ma ha preso atto (la delibera si chiama appunto “Presa d’atto”) del documento redatto dagli uffici tecnici preposti con il supporto del Dipartimento urbanistico dell’Università di Catania. Ne ha preso atto nel suo complesso, senza ovviamente entrare nel merito specifico di ogni singolo appezzamento di terreno.

Oggi, nel furibondo tentativo di diffamare e screditare pur di non proporre nulla per Ragusa, viene tirato in ballo un terreno di una mia parente, con cui peraltro la mia famiglia è in lite da decenni, che nel nuovo Prg (ancora da approvare, lo ripeto) cambierebbe destinazione aumentando il proprio valore. Ammetto, e non ho timori di smentita, di non avere contezza dei possedimenti di ogni familiare fino al quarto grado di parentela e sfido chiunque a conoscere tutte le proprietà di parenti e affini.

La giurisprudenza comunque è chiara e lapidaria: la “presa d’atto NON costituisce determinazione amministrativa impugnabile in quanto mera attestazione dell’esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri”. Chi mi calunnia sa bene tutto questo eppure non esita ad approfittarne per disegnarmi come un disonesto, se non peggio. Chi mi calunnia ha atteso gli ultimi giorni di campagna elettorale. Chi mi calunnia oggi è lo stesso che non più di un paio di mesi fa avrebbe voluto proprio me come candidato sindaco della propria coalizione. Quando la volpe non arriva all’uva. Credo che in politica, così come nella vita, ci siamo due tipi di persone: quelli che per andare in alto lavorano per “innalzare se stessi”, fare sempre meglio; quelli che “si sentono” in alto perché provano a buttare giù gli altri".