Ragusa, al supermercato uno solo per famiglia

Ragusa - Al supermcarket si va da soli, un componente per nucleo familiare. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha emesso una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da domenica, "per regolamentare le grandi e medie strutture di vendita con percorsi obbligatori di accesso, ingresso consentito a una sola persona per nucleo familiare (salvo bambini e persone non autosufficienti) negli esercizi a prevalenza alimentare, divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti, presenza di apposito personale a cui compete il compito di far rispettare tutte le misure previste".