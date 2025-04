Ragusa, Alessio Leggio diventa sacerdote

Ragusa - Sabato 28 giugno il Vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ordinerà sacerdote il diacono Alessio Leggio. Lo ha comunicato il Vescovo a margine della messa crismale. Per le comunità del seminario e del diaconato, per le parrocchie dell’Ecce Homo di Ragusa e di San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, per l’intera Chiesa di Ragusa e, naturalmente, per la sua famiglia è un motivo di grande gioia. Alessio Leggio si è formato nella parrocchia Ss. Ecce Homo di Ragusa. A settembre 2018 è stato ammesso all’anno propedeutico e l’anno successivo è entrato al seminario San Mamiliano di Palermo dove ha proseguito gli studi di teologia.

Il 12 dicembre 2021 è stato ammesso tra i candidati agli ordini sacri. L’11 dicembre 2022 è stato istituito lettore e l’8 marzo 2024 accolito. Il 19 settembre ha concluso il suo percorso di studi conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia. Il 9 novembre 2024 era stato ordinato diacono nella chiesa dell’Ecce Homo.