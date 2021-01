Ragusa, allerta vento fino a sabato: le previsioni del tempo per il weekend

Ragusa - Oggi cieli in prevalenza sereni al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a diventare molto nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 11.1°C, la minima di 3.8°C. Attenzione ai venti, molto forti, per cui è stata emessa una allerta meteo fino a sabato.

Venerdì 15. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C.

Sabato 16. Cominciano delle deboli piogge che non lasceranno la provincia prima di domenica: previsti 2.1mm. Calano le temperature: la massima sarà di 7°C, la minima di 3°C. Venti ancora tesi.

Domenica 17. Cieli sempre molto scuri, ancora con qualche leggera pioggerella. Invariata l’escursione termica dai 7°C di massima ai 2°C di minima. I venti perdono forza e si fanno moderati. Anche per lunedì non sono previsti grossi cambiamenti: le nuvole proseguiranno a coprire il sole, ma almeno non pioverà.