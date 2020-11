Ragusa, altri comuni rossi o blocco in tutta la provincia?

Il governatore siciliano Nello Musumeci ha appena firmato la proroga al 25 novembre della zona rossa a Vittoria, ma nuovi comuni della provincia di Ragusa potrebbero seguire già oggi la stessa sorte diventando off-limits. Una soluzione perfino invocata dalla sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari: “Non avrei voluto arrivare a estreme richieste, ma credo sia l’unica soluzione che possa contrastare la diffusa disobbedienza a quelle che erano poche e semplici misure richieste per evitare i contagi”. Sono quasi 3mila i positivi al Covid in tutto il Ragusano dove infezioni e ricoveri registrano ormai da tempo un trend costantemente in ascesa si conferma. Anche il sindaco di Santa Croce, Giovanni barone, si è detto oggi favorevole alla “red zone” per l’intera provincia, visto che il suo frazionamento per singole aree si sta rivelando fallimentare.

Anche in altri comuni della Sicilia è scattato in questi giorni il bollino rosso: Cesarò e San Teodoro nel Messinese, Bronte in provincia di Catania e Misilmeri in quella di Palermo. Tutte microaree che non è possibile abbandonare con nessun mezzo pubblico o privato tranne che per le ormai note comprovate emergenze di lavoro, salute e spesa alimentare. In sostanza possono circolare liberamente solo personale medico-sanitario, forze dell’ordine e addetti al rifornimento di beni essenziali. Ragusa resta però l’osservata speciale dell’Isola. “Il rinnovo appena disposto della zona rossa su Vittoria è solo un primo intervento nel territorio ibleo – avverte Musumeci-. Nel corso della riunione con i sindaci, altri amministratori di quell’area hanno manifestato l’esigenza di misure più stringenti: ho dato mandato, pertanto, all’Asp di Ragusa di valutare un ulteriore protocollo che, assieme a Comiso che ne ha formalizzato la richiesta, tenga conto dell’impatto della diffusione del contagio sulle strutture ospedaliere”.