Ragusa, apre l'hub vaccinale al PalaMinardi

Ragusa - Domani 19 maggio 2021 sarà inaugurato e pronto per la somministrazione della vaccinazione il nuovo hub della città di Ragusa: PalaMinardi - via Mariano Rumor. Il nuovo hub vaccinale di Ragusa si aggiunge all’altro hub ex ospedale Civile, si compone di due aree per la vaccinazione, con quattro box, all’interno dei quali sono realizzate tre postazioni per effettuare l’inoculazione.

Una reception dove sono distribuite sei punti di accettazione e sei ambulatori per l’anamnesi. Ampie aree di attesa per il prima e il dopo vaccinazione. Uno spazioso parcheggio a servizio delle persone. Previsto il servizio accoglienza e il supporto psicologico.

Il nuovo hub sarà in grado di garantire l'inoculazione di mille vaccini al giorno, ma l'obiettivo è quello di raggiungere a pieno regime le 1500 somministrazioni. Presenti all’apertura il direttore generale, Angelo Aliquò, e il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che si sottoporrà a vaccinazione.

A partire da domani, quindi, l’apertura del nuovo hub permetterà una nuova articolazione organizzativa dei punti vaccinali insistenti nell'area ospedaliera e territoriale di Ragusa. Il Punto Vaccinale ospedaliero del P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa resterà attivo esclusivamente per l'esecuzione del vaccino a soggetti a rischio. L'attività di somministrazione delle prime e seconde dosi, già programmate, a decorrere sempre da domani 19 maggio e per i prossimi mesi è demandata all'HUB Vaccinale dell'ex ospedale “Civile” di Ragusa. Infatti, il Servizio Informatico dell’Asp provvederà a comunicare in un termine utile a tutti i soggetti interessati, di recarsi nell'HUB Vaccinale dell'ex ospedale "Civile" di Ragusa.

Resta attivo anche il primo hub vaccinale realizzato dalla Protezione Civile lo scopo è quello di vaccinare il più alto numero di persone nel più breve tempo possibile.