Ragusa, Asp disperata: servono medici ostetrici e ginecologi

Ragusa - Un "Avviso urgente per il reclutamento di medici specializzati in Ginecologia e Ostetricia". E' quello diramato con enfasi dall'Asp di Ragusa per il conferimento di incarichi di natura libero-professionale al personale medico con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

"L’Avviso, che rimarrà aperto per tutto il 2024, è rivolto ai medici in pensione e non -scrivono a piazza Igiea-. L’obiettivo è porre rimedio alla perdurante carenza di personale medico della disciplina in oggetto, che al momento fa registrare, all’interno dell’Azienda sanitaria iblea, 7 posti vacanti a fronte di una dotazione organica di 48 unità. I profili ritenuti idonei saranno destinati ai servizi ospedalieri dell’ASP e ai Consultori fino ad un massimo di 38 ore settimanali.

Tra i requisiti specifici per la partecipazione rientrano: il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; l’abilitazione all’esercizio della professione; l’iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi; il diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia o in discipline equipollenti o affini, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali. Tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda e degli allegati sono riportate sul sito web aziendale (www.asp.rg.it), nella sezione ‘Bandi e Concorsi’. L’istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata a mezzo Pec. L’Azienda, sulla base del proprio fabbisogno, procederà alla valutazione dei curricula in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti d’ammissione da parte dell’Area Risorse Umane".

“L’adozione di questa misura - spiega il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo - è maturata dal confronto coi direttori delle Unità di Ginecologia e Ostetricia dei nostri presidi, che hanno convenuto con la Direzione strategica sulla necessità di rafforzare gli organici, allo scopo di garantire le prestazioni in urgenza provenienti dai Pronto soccorso, offrendo ai pazienti cure tempestive. Purtroppo - evidenzia Russo - le ultime procedure selettive non hanno dato l’esito sperato, compresa quella per l’assunzione di medici con incarico a tempo determinato che ha visto la candidatura di soli quattro specializzandi. Ci riproveremo con ulteriore determinazione: quello appena emanato è un Avviso a sportello, che rimarrà sempre aperto, nella speranza che sia utile a intercettare un maggior numero di professionisti anche nei prossimi mesi”.