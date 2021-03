Ragusa: bel tempo in provincia nel weekend, sarà l’ultimo giallo?

Ragusa - Cieli poco nuvolosi oggi sulla provincia iblea: la temperatura massima sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti varieranno tra il teso e il moderato in quello che potrebbe essere l’ultimo fine settimana in zona gialla, prima del rosso con cui il premier Draghi si starebbe accingendo a colorare i festivi su tutto il territorio nazionale. Di seguito, le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Venerdì 12. Ancora una giornata soleggiata, salvo nebbie e nubi basse dalla sera: la massima registrata sarà di 13°C, mentre la minima di 7°C.

Sabato 13. Compare qualche nube in cielo, che accompagnerà le aperture per tutto l’arco delle 24 ore. Sostanzialmente stazionaria la colonnina di mercurio, con la temperatura massima a 14°C e la minima a 8°C.

Domenica 14. Di nuovo velature alternate a schiarite durante: la massima si attesterà a 15°C, la minima a 6°C. Anche per l’inizio della prossima settimana si prevedono poche nuvole, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Per i dettagli, c’è il servizio meteo dell’Aereonautica.