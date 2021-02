Ragusa: bello fino a sabato, domenica peggiora. Il tempo sulla provincia

Ragusa - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia, e nei prossimi giorni, quando sparirà anche le ultime velature residue, sarà ancora meglio. I venti resteranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio per l’intero fine settimana. Oggi la temperatura massima sarà di 16°C, la minima di 9°C.

Venerdì 5. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e salgono le temperature: la massima registrata sarà di 19°C, mentre la minima di 10°C.

Sabato 6. Altra giornata soleggiata, salvo qualche stratificazione in transito dalla sera: sarà l’avviso di un repentino peggioramento del tempo, durante le ore notturne. Le temperature massime e minime non subiranno tuttavia variazioni.

Domenica 7. Le nuvole, che offuscheranno il cielo fin dalla mattina, aumenteranno gradualmente fino a portare delle deboli piogge in serata: previsti 2.6mm di pioggia. Poco in confronto ai 14mm attesi lunedì. Per ogni ulteriore informazione, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.