Ragusa, benvenuto al piccolo Leonida di 34 settimane

Ragusa – Il piccolo Leonida “è diventato la mascotte del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Giovanni Paolo II”, dov’e nato in questi giorni. Lo portava in grembo la sua giovane mamma, P. X., ricoverata alla 22a settimana con minaccia d'aborto. “L'abbiamo curata e cresciuto il cucciolo fino alla 34esima” dichiara emozionata la direttrice dell’Uoc, Concetta Puccia. La loro permanenza in reparto, in queste settimane, li ha fatti diventare parte della quotidianità dell'ospedale. La mamma è stata assistita, mentre il piccolo è cresciuto giorno dopo giorno. “Dopo due mesi, abbiamo vinto la battaglia... è nato Leonida». E c’è stata grande festa in reparto per il suo arrivo.