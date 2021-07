Ragusa, cala il gradimento per Cassì

Ragusa - Nella classifica sull’indice di gradimento dei sindaci d’Italia, la Sicilia è in fondo. Quello di Catania, Salvo Pogliese, è l’ultimo del Paese nella lista del Sole24Ore dei 105 primi cittadini, con appena il 30% dei consensi per quanto svolto finora: per lui, un crollo verticale di oltre 22 punti in due anni. Non va meglio per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: terzultimo a livello nazionale e penultimo sull’Isola, con un risicato 39%.

Perde posizioni ma resiste nella parte alta l’outsider di Messina, Cateno De Luca, passato dal 2° al 29° posto: -11 punti rispetto all’exploit del 2020, quando gli show sui social ne fecero un personaggio, ma ancora primo sull’Isola. Emorragia di preferenze pure per il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, passato dal 70 al 56% e oggi 37esimo. Ma perdono tutti, nell’ordine: il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, passa dal 60% al 56% (39°); quello di Enna, Maurizio Di Pietro, dal 58 al 55% (47°).

Lieve flessione anche per il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, 72esimo nella classifica italiana: è calato del 3,1% dalla sua elezione del 27 giugno 2018, passando dal 53,1 al 50% esatto delle preferenze. Infine il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, in calo dal 59 al 49%: 88esimo in condivisione col collega di Siracusa, Francesco Italia, che a 49 ci è arrivato scendendo dal 53%. Nella classifica dei governatori sale, invece, Nello Musumeci: +9,2% di consensi rispetto a due anni fa, quando era ultimo con neanche il 33% dei consensi.