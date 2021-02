Ragusa: calcio e ciclismo, riparte lo sport per i giovani VIDEO

Ragusa – Palestre e piscine sempre chiuse ma non i circoli sportivi che consentono moto all’aria aperta e che da una settimana hanno ripreso le loro attività rivolte a bambini e ragazzi. Vediamo, nell’ordine: gli allenamenti di calcio dei piccoli Ragusa Boys; la corsa dei giovani ciclisti del gruppo Pedale Ibleo; infine gli atleti più grandicelli dell’Asd Marina di Ragusa, impegnati in una sessione di training e che in realtà non hanno mai smesso di giocare. Ieri pomeriggio, grazie al pareggio casalingo per 3-3 contro la capolista Messina, sono riusciti a staccarsi dal fondo della classifica della serie D.