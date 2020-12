Ragusa, Capodanno al sole: le previsioni della settimana sulla provincia

Ragusa - Il sole torna lentamente a far capolino dopo la notte di pioggia, ma per poco: le precipitazioni riprenderanno in serata, quando sono attesi 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni:

Lunedì 28. Cieli molto nuvolosi con venti tesi e deboli piogge, in graduale attenuazione nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C. I mari resteranno mossi per tutta la settimana.

Martedì 29. Nubi sparse, più compatte nel pomeriggio: il loro addensarsi darà luogo a delle precipitazioni notturne . Temperature in temporaneo rialzo per i venti di Libeccio che soffieranno sulla Sicilia: la massima sarà di 12°C, la minima di 9°C.

Mercoledì 30. Ancora nubi alternate a schiarite per tutto il giorno con tendenza però ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge e i venti diventeranno da tesi a moderati. La massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C.

Giovedì 31. Il sole torna finalmente a splendere: cieli sereni per l'intera giornata ma la colonnina di mercurio segnerà un lieve calo, con la massima a 11°C e la minima a 6°C.

Venerdì 1. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo la presenza di qualche leggera velatura dal pomeriggio-sera. Si allarga di 10 gradi la forbice termica: la temperatura massima toccherà i 14°C, la minima i 4°C. Deboli i venti.