Ragusa, Cassì recupera Clorinda Arezzo e la mette nello staff

Ragusa - Insediata la Giunta, il sindaco Peppe Cassì conferma il suo staff.

Ecco la dichiarazione del sindaco: “Insediata la Giunta, con gli assessori confermati intenti a proseguire le attività in corso e i nuovi a prendere contezza dei rispettivi settori, ho ritenuto di confermare i miei più stretti collaboratori. In continuità con il mandato precedente ho rinnovato l’incarico di capo di gabinetto a Nunzio Basile e di portavoce a Fabio Manenti. Ho anche allargato lo staff che mi supporta coinvolgendo Clorinda Arezzo, già assessore alla Cultura, che continuerà a seguire i numerosi progetti avviati in questo ambito. Tra questi, il completamento del nuovo Museo della Città che sta nascendo a Palazzo Zacco. Proprio in questi giorni, ha trovato posto in una delle stanze dello storico edificio, il plastico in gesso del Palazzo di Governo che l’arch. Ugo Tarchi realizzò prima di avviare i cantieri: un reperto di un secolo fa di grande interesse storico, per decenni abbandonato ed oggetto di un complesso lavoro di restauro, che rappresenta la memoria di quando Ragusa Superiore e Ibla si riunificarono e la nostra città divenne capoluogo di provincia, dotandosi di questo immobile che è ancora oggi il fulcro della vita pubblica”.

Clorinda Arezzo era stata candidata al consiglio comunale e nonostante una buona affermazione non è stata eletta.