Ragusa-Catania, i lavori non iniziano, ma si fa il campo base

Ragusa - No, nessun facile entusiasmo, non stanno iniziando i lavori del raddoppio della superstrada Ragusa-Catania, ma quelli per la costruzione del Campo Base che servirà come base operativa appunto per gli operai.

Cosedil spa, che ha in appalto l'opera, ha pubblicato una foto che aveva fatto brindare a un incredibile quanto sommesso inizio dei lavori della Ragusa-Catania, ma così non è. Così il post dell'impresa: "Via all'esecuzione dei lavori della Catania – Ragusa! È con grande orgoglio che oggi diamo il via all'esecuzione dei lavori della Catania-Ragusa, un progetto ambizioso nel quale il nostro Gruppo è impegnato per conto di ANAS. Siamo pronti ad affrontare la sfida più importante che abbiamo mai incontrato, mettendo tutte le nostre energie e il nostro entusiasmo. Siamo chiamati a portare avanti la filosofia che ci guida: "Costruiamo il TUO domani". Siamo pronti per costruire il futuro insieme!".

Ma per l'inizio vero e proprio dell'opera