Ragusa-Catania, ritrovamento tombe antiche cambia il tracciato

Ragusa - Sette tombe e circa sessanta oggetti tra vasellame e altri suppellettili, datati 6 secolo Avanti Cristo, sono stati ritrovati nel corso dei lavori per la realizzazione del Lotto 1 della Ragusa-Catania.

Il ritrovamento è il risultato dell’azione di archeologia preventiva che era stata prescritta già alla stesura del primo progetto dalla Soprintendenza dei Beni culturali e ha ovviamente comportato la modifica progettuale del tracciato dell’opera. Si tratta di modifiche che, ovviamente, incidono sulla tabella di marcia ed oggi, per quanto riguarda il lotto 1 della Ragusa-Catania, possiamo dire che la realizzazione è arrivata circa al 20%. L’analisi dei tempi è stata fatta dagli onorevoli Nello Dipasquale e Anthony Barbagallo (rispettivamente membro della commissione IV – Ambiente e Mobilità dell’Ars e capogruppo del Partito Democratico in commissione Trasporti della Camera dei Deputati) che, accompagnati dall’ing. Luigi Mupo (responsabile per Anas dei Lavori sulla Rg-Ct) e dall’ing. Raffaello Bizzarro (project manager della Webuild Italia) hanno svolto un sopralluogo sul cantiere del Lotto 1.