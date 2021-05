Ragusa, centro vaccinale deserto VIDEO

Ragusa - In assoluta controtendenza rispetto a quanto lamentato domenica da un residente, con un video, ne spunta sempre su Facebook un altro: la “replica” di un ragusano che mostra lo stesso corridoio dell’hub, mercoledì pomeriggio, completamente vuoto: “ Mi sono vaccinato in 24 minuti, compreso parcheggio moto. Oggi open day all'Ospedale Civile di Ragusa... deserto, non c'è nessuno" scrive l’utente postando a prova le immagini che alleghiamo.

All’ondata di vaccinati dei weekend, segue purtroppo la risacca nei giorni infrasettimanali. Si tratta però di giornate lavorative, specie per quanti con l’area gialla sono tornati full time alle loro attività per recuperare tempo e denaro perduto. L’ideale sarebbe mantenere il ritmo del fine settimana anche in mezzo, evitando gli affollamenti visti fino a domenica. Quando, presumibilmente la prossima settimana, si sbloccheranno anche le prime iniezioni per gli over 40 che si stanno prenotando, non è escluso che si verificherà una nuova ondata.