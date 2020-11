Ragusa, Tribunale, chiuso Palazzo Ina, due dipendenti positivi

Ragusa - Allarme Covid al Palazzo Ina di Ragusa dove lavorano numerosi dipendenti del Tribunale ragusano. Da domani, lunedì, per disposizione del presidente del Tribunale, Biagio Insacco, Palazzo Ina di piazza San Giovanni sarà chiuso ad ogni attività.

Si dovrà procedere alla sanificazione dei locali in quanto sarebbero state individuate due persone positive, dipendenti del Tribunale che lavorano, appunto, in quel palazzo. Un terzo caso è in fase di accertamento.