Ragusa, da giovedì 4 giorni di pioggia: la settimana meteo in provincia

Ragusa – Cieli limpidi per l'intera giornata sulla provincia iblea, con appena qualche nube in transito: la temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 17°C. Venti deboli al mattino e moderati al pomeriggio. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 8. Bel tempo con sole splendente tutto il giorno, ma calano leggermente le temperature: la massima registrata nelle 24 ore scenderà a 25°C e la minima a 16°C. I venti rinforzeranno a tesi.

Mercoledì 9. Comincia ad annuvolarsi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, tuttavia non sono ancora previste piogge. Stazionaria la colonnina di mercurio, con la massima ferma a 25°C e la minima in lieve calo a 13°C.

Giovedì 10. Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio: in tutto sono attesi 1.9mm di pioggia. In serata rasserena. La massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C. I venti tornano deboli.

Venerdì 11. Cielo ancora coperto, con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata: proseguirà così per l’intero weekend. Durante la giornata sono previsti 2mm di pioggia. La temperature continuano a non subire però grosse variazioni, oscillando tra i 25°C di massima e i 18°C di minima.

Sabato 12. Sarà la giornata più piovosa della settimana: previsti 6.8mm di pioggia. La massima sarà di 26°C, la minima di 18°. Anche domenica il cielo sarà nuvoloso e sono previste piogge diurne, in assorbimento dalla sera. La situazione migliorerà decisamente lunedì, ma ci sarà tempo di riaggiornarci.