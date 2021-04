Ragusa: da oggi ci sono i vaccini Johnson, ma la campagna va sempre peggio

Ragusa - Sono arrivate ieri sera, a bordo del furgone Sda delle Poste, le 950 fiale del vaccino Janssen, destinate a Ragusa delle prime 14.750 atterrate a Sigonella. Il siero della Johnson&Johnson è per ora il primo e unico ad essere somministrato in una sola soluzione ma, come Astrazeneca, sarà destinato ancora soltanto agli ultra 60enni, per cui è “raccomandato” pur non essendo sconsigliato per fasce d’età inferiori. La Sicilia è penultima in Italia per iniezioni: il 78,7% del milione e 532mila dosi assegnate finora, che ne fanno la 6° fornitura del Paese insieme al Piemonte. I frigo si stanno riempiendo: ci sono più di 330mila boccette ancora da sbrinare. Queste le cifre del report ministeriale aggiornato ad oggi: solo la Calabria fa peggio, ultima in classifica col 73% di sieri iniettati (ma anche un terzo dei quelli ricevuti dall’Isola).

Ricordiamo che l'appuntamento è prenotabile sul sito web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, al numero verde gratuito 800 009966, via sms a 339 9903947 al costo di servizio, tramite sportelli Atm Postamat e portalettere. Con la novità della predisposizione di 3 linee negli hub: “prenotati", per chi segue le suindicate procedure online o telefoniche; "anamnesi", per chi l’ha già precompilata dal proprio medico di base; ed “open”, per gli over 60 senza fragilità che da giovedì hanno ricominciato presentarsi spontaneamente alla seconda edizione all’Open Week. Apprezzeremo meglio gli effetti di questa iniziativa nel fine settimana, visto che ieri era comunque una giornata lavorativa per molti. Allo stato appena il 7,5% della popolazione isolana ha ultimato il ciclo e l’8,7% aspetta il richiamo. Se in 4 mesi si è superato appena il 16%, meglio non fare i conti su quanto ci vorrà per raggiungere il 70/80, soglia della famigerata immunità di gregge: quasi un anno, nonostante l’accelerata che si sta cercando d’imprimere in ogni modo alla campagna. Qualche mese in meno di quanto prevedeva due settimane fa l’algoritmo matematico di Lab24.