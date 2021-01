Ragusa, domenica si sfiorano 20 gradi: le previsioni del weekend

Ragusa – Cieli poco nuvolosi oggi sulla nostra provincia, salvo qualche addensamento serale, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14.7°C, la minima di 9.6°C. Venti moderati. In dettaglio, la situazione per il fine settimana:

Venerdì 8. Cielo in prevalenza sereno per l'intera giornata, salgono le temperature: la massima registrata sarà di 18°C e la minima di 10°C.

Sabato 9. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, ma ampie schiarite già in serata. Escursione termica compresa ancora tra i 18°C e i 10°C. Venti da moderati a deboli.

Domenica 10. Cieli ancora parzialmente nuvolosi, con nubi compatte dal pomeriggio, ma senza pioggia. Durante la giornata la temperatura massima arriverà a sfiorare i 20°C, mentre la minima sarà di 11°C. Poi, da lunedì, tornerà qualche nuvole e la colonnina di mercurio calerà leggermente, ma ci sarà tempo di riaggiornarci.