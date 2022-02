Ragusa: donato un defibrillatore alla scuola di Surf Onda Fenicia

Ragusa - La Parafarmacia Farmacontea ha donato un defibrillatore alla scuola di surf “Onda Fenicia” che viene così messo a disposizione della località ragusana che, soprattutto nel periodo estivo, è frequentata da tantissimi turisti italiani e stranieri. Il dispositivo salvavita si troverà presso la sede della scuola di surf, situata in Piazza della Dogana a Marina di Ragusa.

“Il progetto della scuola di surf Onda Fenicia nasce con la volontà di promuovere in Sicilia l’attività sportiva, ma anche il benessere fisico e mentale di grandi e piccoli”, commenta Andrea Nicita, fondatore e coach di Onda Fenicia Surf School “Sono pertanto orgoglioso e grato di contribuire ad accrescere il senso civico e l’attenzione per il prossimo, anche grazie a questo gesto di grande solidarietà”.

La scuola Onda Fenica ringrazia la Parafarmacia Farmacontea per aver scelto Onda Fenicia Surf School come luogo in cui custodire questo prezioso strumento e l’Amministrazione Comunale per aver supportato il progetto. Si tratta nello specifico di un defibrillatore semiautomatico, che, con la sola accensione, sarà in grado di dare informazioni precise sulla procedura, analizzando autonomamente il ritmo cardiaco e determinando quando defibrillare e interrompere così, tramite l’erogazione di una scarica elettrica, le aritmie maligne responsabili dell’arresto cardiaco.